Le Iene, il dramma di Sergio: lo Stato gli deve 4 milioni ma vuole confiscargli la casa

Lunedì 21 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:18

L'epilogo che nessuno desiderava alla fine si è trasformato in realtà:, il 70ennebrianzolo che aveva dovuto dichiarare fallimento nonostante lo Stato gli dovesse, si è visto confiscare ladai curatori fallimentari. A nulla è valso l'intervento di alcuni esponenti politici del futuro governo, tra cui Matteo Salvini, Luigi Di Maio e Gianluigi Paragone. Un servizio di Alessandro De Giuseppe per Le Iene ha raccontato una mattinata ad alta tensione, con la polizia in assetto antisommossa e tante proteste da parte dei cittadini comuni.Bramini, imprenditore nel settore dei, aveva un credito verso lo Stato ma si era indebitato per poter pagare gli stipendi e proseguire l'attività, obbligatoria per legge dal momento che si trattava di un. Dopo questi anni difficili, i curatori fallimentari hanno iniziato a svendere i beni di sua proprietà e dopo diverse trattative non è stato possibile rinviare ulteriormente la confisca della casa.Le immagini dello sgombero sono drammatiche: Sergio, nonostante tutta la sua forza, mantiene una compostezza e una dignità lodevoli, ma crolla quando pensa alla. «Per buttarmi fuori di casa devono ammanettarmi, ma non devono neanche pensare di cacciare mia moglie con la forza», dichiara ai microfoni mentre a casa sua arrivano anche i fabbri per cambiare la serratura. Qualche cittadino tenta una protesta pacifica, occupando l'ingresso della casa, ma non c'è niente da fare: Sergio Bramini, l'uomo a cui lo Stato non ha pagato i debiti, ora deve trovare un appartamento in affitto. «», annuncia l'uomo, battagliero e determinato.