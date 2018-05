Mica, l'inferno dei bambini minatori in India sfruttati 15 ore al giorno

Nuova denuncia choc alla trasmissionein onda domenica 6 maggio sullo sfruttamento di bambini nellein India. “Appena torno da scuola vengo qui a raccogliere le pietre”. “Comincio alle 8 o alle 9 della mattina e torno a casa la sera”. “Tutte le mie sorelle vengono qui”.LEGGI ANCHE Cos'è la mica e perché è pericolosa Questo è quello che i bambini minatori hanno raccontato all'inviato, innegli stati di Jharkhand e Bihar. Territori di estrazione della, un minerale quasi sconosciuto, ma che utilizziamo tutti quanti ogni giorno. La mica si trova nei nostri elettrodomestici, nella vernice delle nostre auto e persino nel dentifricio. Ma anche nei cosmetici femminili, dal rossetto al fondotinta, in modo da renderli brillanti. Ma lo splendore di questi prodotti ha un lato oscuro che tutti noi ignoriamo. Secondo lo Stato indiano, estrarre la mica in Bihar e Jharkhand è illegale. Il governo ha stoppato le concessioni, ma nonostante ciò gli affari vanno a gonfie vele.I grandi gruppi mondiali infatti lavorano nelle miniere senza i permessi. La Iena è andata al quartier generale della Lush, una piccola multinazionale con sede nel Regno Unito. Non avendo garanzie che la mica indiana fosse senza sfruttamento, l’azienda ha deciso di abbandonarla sostituendola con la mica sintetica, che ha effetti identici a quella naturale.