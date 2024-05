Marcello Cesena: «Quando ti dicono che hai qualcosa di sbagliato, non spaventarti: vuol dire soltanto che ti hanno notato»

di Ida Di Grazia

Marcello Cesena è un attore italiano diventato famoso sul piccolo schermo grazie al suo personaggio Jean Claude. Ospite a Le Iene nella puntata di martedì 30 aprile, il comico ha recitato un intenso monologo motivazionale sulle difficoltà e le sfide che ha dovuto affrontare nella sua carriera per arrivare al successo. Un racconto fatto di cadute, porte in faccia e soprattutto di rivincita. Ecco cosa ha detto.

Il monologo di Marcello Cesena

«Ho cinque anni quando mia madre mi dice che mi cercano per interpretare Mastroianni bambino a teatro, era uno scherzo ma io ci credo, divento pazzo e urlo "Sarò Mastroianni", le maestre preouccupate chiamano mia madre». Inizia così il monologo di Marcello Cesena a Le Iene: «A 20 anni provo a entrare in una scuola di recitazione e alla fine del provino sento che dal buio della platea mi urlano "ma dove vuoi andare con quella voce". É come se mi avessero sparato, torno a casa e crollo in depressione».

«Dopo qualche giorno mi avevano preso - prosegue - giuro non ho mai capito cos'è successo.

Il racconto di Cesena è basato proprio sui rifiuti e i successi, sulla sua voce inizialmente un ostacolo che poi diventa il suo tratto distitivo e un punto di forza. Da qui il messaggio di incoraggiamento: «Quando ti dicono che hai qualcosa di sbagliato, non spaventarti: vuol dire soltanto che ti hanno notato».

