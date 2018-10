di Domenico Zurlo

e la sorpresa ad un fan molto speciale. Lui si chiamada Bergamo ma è meglio conosciuto comeed è un giovane ragazzo disabile che da qualche tempo ha deciso di sfruttare il suo talento per sfondare nel rap:, è una delle rivelazioni degli ultimi mesi. Soprattutto da quando, lo scorso giugno, proprioin uno dei suoi concerti a San Siro.Le Iene hanno intervistato Cris Brave, facendogli una sorpresa prima del suo primo incontro con il cantante: da mesi infattierano in contatto per cercare di produrre un singolo insieme, ma non si erano mai visti. «Mi piace la sua fame, la voglia di spaccare, non tutti hanno talento nella vita ma se hai questa fame puoi arrivare lontano», le parole di Fedez all’inviata dellanel parlare di Cris.Cristiano già dal 2017 era stato protagonista di alcuni video sui social, con gli youtuber: in questi video scherzava sulla sua disabilità (soffre di, che gli impedisce di utilizzare gli arti inferiori e superiori) in maniera dissacrante, anche con degli sketch a sfondo sessuale. Ciò che infatti preoccupa Cris e di cui sta portando avanti una battaglia è la sua: il sussidio per i disabili previsto dalla legge è infatti troppo basso per potersi permettere un assistente 24 ore al giorno, perciò ha lanciatoper avere maggiori possibilità economiche.Nel servizio de Le Iene, Fedez a sorpresa gli fa visita: Cris è emozionato, e lo è ancora di più quando capisce che sta per arrivare anche la moglie di Fedez, Chiara Ferragni. «Siamo tutti in piedi per aspettarti», dice Fedez. «Io sono seduto ma va bene uguale», risponde Cris con non poca ironia. Davanti a Fedez, Chiara e J.Ax, Cris si esibisce nel suo singolo: alla fine dell’esibizione, Fedez gli annuncia l’idea di farlo salire sul palco a San Siro, e il giovane rapper è emozionatissimo.Poi arriva il giorno del concerto, e l’emozione di Cris è alle stelle, fino all’esibizione nel finale, con San Siro in delirio per lui. Alcuni mesi dopo, Cris è ottimista: se anche il suo progetto di fare il rapper non dovesse andare in porto, c’è sempre un lato B. «Potrei lavorare nella sicurezza informatica o ad un call center, basta che ci sia un bagno attrezzato».