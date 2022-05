Guendalina Tavassi nemica giurata di Gennaro Auletto. Se il nuovo arrivato all'Isola dei Famosi ha subito attirato l'attenzione Estefania Bernal, con Guendalina il primo contatto non è stato altrettanto pacifico.

Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi contro Gennaro Auletto: «È proprio stupido, mi spiace»

Appena sbarcato in Honduras, il modello napoletano si è scontrato subito con la concorrente in varie occasioni, come ha riferito lei stessa nel daytime di oggi a Nicolas Vaporidis, tornato alla playa dopo il suo infortunio.

«Vedi quello con la maglietta rosa? Non faccio altro che litigarci…» ha esordito Guendalina, indicando Gennaro. Nicolas ha scherzato sul fatto di non esserne sorpreso conoscendola, la naufraga però ha motivato la sua antipatia: «È proprio stupido, non è neppure il classico ‘bello e stupido’ che tu dici è bello. Per me neppure è bello, mi spiace». Parole dure che sono state registrate dalla produzione e che potrebbero essere fatte riascoltare stasera all'ultimo arrivato. Chissà come reagirà.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Maggio 2022, 21:15

