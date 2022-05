di Ida Di Grazia

Isola 2022, diretta 20 maggio - ​naufraghi davanti a una scelta: pro o contro Guendalina Tavassi?. Nel corso della diciottesima puntata, che seguiremo come sempre minuto per minuto su Leggo.it, ci sarà anche una sorpresa romantica per Blind.

Questa sera durante la diretta di venerdì 20 maggio, i naufraghi creeranno due schieramenti: uno a favore e l’altro contro Guendalina Tavassi, una concorrente che fin qui si è sempre esposta e non ha mai taciuto i suoi giudizi a nessuno, neanche al fratello Edoardo. Le due fazioni si sfideranno poi per la più preziosa ricompensa sull’Isola: la dispensa di cibo.

Una sorpresa romantica attende Blind: la tanto amata fidanzata Greta è pronta a sbarcare in Honduras per riabbracciarlo. Uno tra Mercedesz Henger e Nicolas Vaporidis dovrà abbandonare la Palapa. Infine, spazio alle nuove nomination coordinate da Alvin. “L’Isola dei Famosi” sarà di nuovo in onda lunedì 23 maggio.

