Verissimo, anticipazioni 21 maggio: in studio Marcel Jacobs, Luigi Strangis di Amici 21 e un ricordo speciale di Mike Bird

Verissimo, anticipazioni 21 maggio: in studio Marcel Jacobs, Luigi Strangis di Amici 21 e un ricordo speciale su Mike Bird. Alle ore 16.10, per la loro prima intervista insieme, saranno in studio da Silvia Toffanin il campione olimpico dei 100 metri a Tokyo 2020 e sua mamma Viviana.

Luigi Strangis, vincitore Amici 21

In esclusiva, a Verissimo, Domenico Merlo ricorda il figlio Michele, in arte Mike Bird, il cantante cresciuto ad “Amici”, scomparso lo scorso anno.

E ancora, ampio spazio ai protagonisti dell’edizione appena conclusa di “Amici” a partire dal vincitore, il cantante Luigi Strangis. E poi, tutte le emozioni vissute dai finalisti del talent di Maria De Filippi: il ballerino Michele, vincitore della categoria ballo, Sissi, Alex e una coppia sempre più innamorata, quella formata dalla ballerina Serena e dal cantante Albe.

Domenica 22 maggio, alle ore 16.30, nuovo appuntamento con “Verissimo le storie”, le interviste più emozionanti realizzate da Silvia Toffanin.

