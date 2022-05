Isola 2022, Greta fa una sorpresa d'amore per Blind. Il rapper in lacrime «Mi manca il respiro». Il naufrago è in una crisi profonda e si è "spento" puntata dopo puntata. Per questo durante la diretta di venerdì 20 maggio Ilary ha deciso di fargli una sorpresa.

Isola 2022, Blind (Credits uff. stampa Mediaset)

Blind, nome d’arte di Franco Popi Rujan, è fidanzato con Greta Tigani che lo ha aiutato a liberarsi dalle dipendenze e uscire dal tunnel della droga. Durante la diretta di venerdì 20 maggio Ilary Blasi li ha fatti rincotrare per una dolce sopresa d'amore.

Per risollevare l'umore di Blind arriva in Honduras Greta: «Sono venuta fin qui nonostante la mia fobia per gli aerei per dargli la mia forza e quella di tutti quelli che gli vogliono bene. Deve rimanere per me, se lo merita, è forte. Ho portato un braccialetto uguale al mio così quando è triste mi pensa».

Blind in lacrime: «Mi manca il respiro! Ma lo capite che donna che è?»

