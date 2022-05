Isola 2022, Ilary provoca Alvin: «Tu metti il pigiama?», la risposta piccante dell'inviato «Dormo nudo». Altro che litigi, tra i due c'è grandissimo feeling e anche surante la diciottesima puntata sia la Blasi che Alvin si sono stuzzicati per la gioia dei fan.

Le continue frecciatine tra Alvin e Ilary Blasi hanno fatto pensare fin da subito che tra loro non scorresse buon sangue. i due, intelligentemente, hanno continuato a giocarci su proprio per continuare a generare interesse anche al di fuori del programma.

Un esempio? Mentre Alvin racconta il "bollettino" dei naufraghi che ormai sono più in infermeria che sull'Isola, la Blasi lo stuzzica: «Stai attento, Alvin, che mancano ancora sette puntate». L'inviato non si lascia sorprendere e ribatte: «Ma perché me la stai tirando?»

«Ormai tra di voi sembra esserci una guerra senza esclusione di colpi - commenta divertito Nicola Savino dallo studio - conduttrice e inviato che si detestano». Ma non finisce qui, il momento più divertente arriva quando parlando l'escursione termica dell'Isola Ilary Blasi provoca: «Tu metti il pigiama, Alvin?». La risposta piccante di Alvin: «Io dormo nudo».

