Vasco Rossi, 120mila in delirio per il concerto al Trentino Music Arena: «Finalmente torniamo ad assembrarci»

Vasco Rossi torna a esibirsi. Dopo due anni di stop causa pandemia, l'artista arriva in elicottero al Trentino Music Arena, in località San Vicenzo, dove ad attenderlo da ore ci sono 120mila fan, pronti a cantare i suoi più grandi successi al concerto di stasera.

«Finalmente torniamo ad assembrarci, ad accoppiarci» esordisce Vasco Rossi. «È stata dura, ma è finita, finita, finita. Torniamo a fare musica, perché la musica è contro la guerra: ora voglio portare un pò di gioia in tutta Italia» prosegue l'artista, che ieri sera per il suo fan club ha fatto le prove generali. «Ero molto emozionato e guardavo, guardavo: stasera voglio concentrarmi sullo spettacolo» conclude prima di scomparire in camerino.

