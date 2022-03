Isola dei Famosi, Floriana e Zequila ai ferri corti: «Non urlare, stai zitta un attimo»

L'Isola dei Famosi 2022 è appena iniziata, ma c'è già una coppia in crisi. I naufraghi sono sull'isola da soli due giorni, eppure le liti sono già iniziate. Liti che, probabilmente, la produzione aveva messo in conto, visto che per la prima volta in assoluto i naufraghi non partecipano in solitaria, ma a coppie. E la scelta di legare alcune coppie in gioco sembra già aver portato qualcuno all'esasperazione. Alcune, infatti, sono partite insieme già dall'Italia, legate da rapporti familiari o affettive, altre invece sono state formate direttamente in Honduras. Tra queste ci sono Floriana Secondi, prima storica vincitrice del Grande Fratello, e Antonio Zequila, veterano del reality, che si sono resi protagonisti di quella che, a tutti gli effetti, potrebbe definirsi la prima lite di questa nuova edizione.

IL MOTIVO DELLA DISCUSSIONE



Floriana e «Er Mutanda» sono stata la prima delle coppie formate sull'Isola dei Famosi 2022. Il naufrago ha scelto come compagna d'avventura l'ex vincitrice del GF, senza sapere che sarebbero stati letteralmente legati uno con l'altra per 24 ore al giorno, fino alla fine dei giochi. A separarli, infatti, c'è solo una corda elastica di circa un metro e mezzo, che li porta quindi a dover fare tutto insieme, senza praticamente separarsi mai.

E cosi, quasi inevitabilmente, è scoppiata la prima discussione tra loro: Zequila vorrebbe rientrare nuovamente in acqua a fare un bagno, ma Floriana non è d'accordo per via di problemi fisici, sostenendo di essere appena uscita e mostrando agli altri naufraghi il suo costume ancora bagnato.

«È da stamattina che siamo in acqua, adesso dobbiamo anche andare a fare le surfate legati con la corda? Slegati e pagherai le conseguenze», ha detto la naufraga rivolgendosi al compagno. Immediata la sua replica: «Sì però stai per un attimo zitta. A te non piace che io vada a nuotare ed a me non piace che parli sempre, ok? Parla un po’ di meno… non accetto le persone aggressive perché io sono una persona molto tranquilla».

Che fosse una coppia sui generis non è certo una novità. Antonio Zequila, dimostrandosi un abile stratega ha scelto Floriana per essere più forte durante le prove di coraggio e abilità, ma non aveva fatto i conti con il carattere e il temperamento di Floriana. L'Isola dei famosi 2022 è appena iniziata, ma siamo certi che ne vedremo delle belle su Playa Accoppiada.

