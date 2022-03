Francesco Facchinetti, paura per la moglie Wilma Faissol: cosa è successo

Ci è cascata di nuovo, direbbe qualcuno. A distanza di due mesi, la moglie di Francesco Facchinetti ha avuto un altro incidente a cavallo e stavolta l'esito è stato più doloroso.

Francesco Facchinetti, paura per la moglie Wilma Faissol

Come raccontato dall'ex cantante, Wilma Faissol è rimasta coinvolta in una rovinosa caduta mentre era a passeggio con il cavallo Wally e ha riportato un'importante frattura al braccio tale da richiedere un intervento chirurgico.

«Purtroppo Wally oggi è atterrato male da un salto ed è caduto, e la Wilma con lui» ha raccontato Facchinetti in una storia su Instagram. «Nella caduta la Wilma si è fratturata l'omero. La devono operare... vi facciamo sapere il prima possibile».

Due mesi fa una caduta simile aveva costretto la Faissol a rimanere in osservazione una notte in ospedale in codice rosso, prima delle dimissioni e della convalescenza a casa. In quell'occasione però, a parte lo spavento e un sospetto trauma cranico, la moglie di Facchinetti non aveva riportato fratture. Stavolta invece sarà necessario un intervento chirugico e, in attesa di ulteriori aggiornamenti, non possiamo che farle gli auguri di pronta gaurigione.

I Facchinetti's

Prima dei Ferragnez, Wilma e Francesco sono stati i protagonisti della serie tv "The Facchinetti": 5 puntate che raccontavano la loro famiglia allargata. Wilma è la mamma di tre bambini: Charlotte, detta Lolli, avuta dal suo precedente matrimonio, che vive un po’ in Brasile con il padre e un po’ in Italia e dei piccoli Leone (2014) e Lavinia (2016), figli di Francesco Facchinetti. Fa parte della famiglia anche Mia, nata dall’amore tra Facchinetti e la sua ex Alessia Marcuzzi. Wilma e Francesco hanno dichiarato a Vanity Fair: che il legame tra (tutti) i loro figli è fortissimo e si godono a tutti gli effetti la loro grande famiglia allargata.

