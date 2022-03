Isola dei Famosi, Roberta Morise pronta al naufragio: «Racconterò al pubblico chi sono realmente»

Roberta Morise è pronta a prendere parte all’avventura sull’Isola dei Famosi di Ilary Blasi. Roberta raggiungerà gli altri naufraghi a gioco in corsa e farà parte della categoria dei single.

Roberta Morise (Instagram)

Isola dei Famosi, Roberta Morise pronta al naufragio

Roberta Morise è pronta a sbarcare sull’Isola dei Famosi di Ilary Blasi: «Non ho paura – ha raccontato in un’intervista a “Novella2000” - perché sono sempre stata una donna che non si tira mai indietro di fronte a grandi sfide professionali e umane, come in questo caso. Non vedo l’ora di essere in Honduras anche perché la spiaggia e il mare rappresentato le mie origini. Sono nata in Calabria, e il mare e la sabbia, questi scenari pazzeschi, sono sempre stati la mia seconda casa».

E’ fidanzata all’imprenditore Giulio Fratini, ma parteciperà come single: «In realtà sono stata invitata da sola e sono felice di partecipare anche senza il mio compagno, Ma questo non vuol dire che affronterò tutto da sola, ma sarò con la mia squadra. Anzi sarò la prima ad offrire una spalla sulla quale poggiarsi e spero di trovare qualcuno che possa anche sostenermi durante i momenti meno facili».

La sua esperienza nel reality sarà movimentata: «La mia Isola sarà spericolata, divertente e fresca. Non vedo l’ora di essere me stessa e raccontare al pubblico chi sono realmente. Finora il mio pubblico, nei vari programmi tv, mi ha vista in una veste istituzionale. Insomma ho sempre avuto un ruolo legato a quello che era la scaletta o un copione. All’Isola sarò Roberta di tutti i giorni, come mi vive il mio fidanzato Giulio, la mia mamma Lina, come mi vivono tutte le persone che mi sopportano e supportano ogni giorno».

