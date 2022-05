Isola 2022, nuova gaffe di Ilary Blasi: «Nulla ti scureg**», deve intervenire Nicola Savino. In una tredicesima puntata piena di tensioni, a far sorridere il pubblico è la padrona che è inciampata in un piccolo errore di pronuncia. Subito pronto Savino a supportarla e crisi rientrata.

Durante gli ultimi trenta secondi del televoto flash nella puntata di lunedì 2 maggio, Ilary Blasi legge sempre qualche piccola frase che descriva i naufraghi in questione. Parlando di Ilona Staller invece di pronunciare la frase "Nulla ti scoraggia", la Blasi inciampa in una delle sue gaffe e dice "Nulla ti scuregg…"

Accortasi dell'errore scoppia a ridere e non riesce a fermarsi, così arriva in suo aiuto Nicola Savino: «Succede a tutti, poi ci si riprende», poi finge una telefonata con Simona Ventura, ex conduttrice proprio dell'Isola dei Famosi: «Devi venire, che lei ha detto scoreggia».

Tutto lo studio applaude e ride con Nicola Savino che prosegue nella lettura del gobbo supportato anche da Vladimir Luxuria. Il trio delle meraviglie è sempre più affiatato.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Maggio 2022, 06:28

