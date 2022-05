Isola 2022, Roger sempre più confuso: «Estefania non la amo. Beatriz? Ho un sentimento per lei». L'attesissimo faccia a faccia fra i due ex è avvenuto durante la puntata di lunedì 2 maggio, i due bellissimi vivranno qualche giorno insieme sull'Isola.

Leggi anche > Isola 2022, Nicolas accusa Clemente: «Mi ha minacciato, ho paura». Laura difende il marito: «Mettiamo gli avvocati»

Beatriz dopo aver incontrato Estefania ha avuto finalmente il suo faccia a faccia con l'ex Roger Balduino durante la tredicesima puntata. «Hai detto che mi hai lasciato perchè non mi amavi - dice Beatriz . ma questo non lo hai mai detto. Non ti chiedo di fidanzarti perchè non posso darti quello che meriti mi hai detto». Roger: «Bea leggi i messaggi quante volte ti ho detto esci con un italiano, conosci altri!»

Beatriz: «Lo scorso settembre sei tornato da me, sei tu che mi hai detto che mi amavi», Roger: «Sì ti amavo, ma un anno fa. Non ho mai detto che sono innamorato di un altra, ma cosa sei venuta a fare ora?»

Ilary chiede che effetto fa a Roger rivedere Beatriz: «Mi fa piacere rivederla, è sempre bella. Non sono innamorato di Beatriz però mi piace. Ho un sentimento per lei ma non voglio stare con lei. Sì, non sono innamorato di Estefania». Beatriz: «Mi ha ferito non dicendo la verità, mi ha detto un sacco di volte che mi amava».

Mentre Estefania starà su Playa Sgamada dopo aver perso al televoto, Roger e Beatriz potranno trascorrere qualcohe giorno insieme. Per ora Beatriz non è una concorrente.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Maggio 2022, 01:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA