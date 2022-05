Isola 2022, volano insulti. Nicolas: «Blind è un burattino senza personalità», il rapper furioso «Mi sono rotto i cogl**ni». Il gruppo è sempre più disunito e durante la puntata di lunedì 2 maggio queste divisioni sono apparse sempre più evidenti.

Dopo le liti dei giorni precedenti, i naufraghi dell'Isola dei Famosi hanno continuato a insultarsi anche durante la puntata di lunedì 2 maggio. Prima Carmen e Alessandro contro Clemente Russo e Laura Maddaloni, poi tra Blind e Nicols.

Il gruppo con i coniugi Russo accusa i componenti dell'altra fazione di essere doppiogochisti. Laura e Blind hanno raccontato a Guendalina che Nicolas, in realtà, fa finta di andare d'accordo con l'ex gieffina ma in realtà non la sopporta.

La Tavassi che ne sa una più del diavolo, finge di crederci per cercare di capire dove vogliono arrivare, ma allo stesso tempo Vaporidis non ne può più di questi sotterfugi e durante la diretta parla senza filtri: «Blind è un burattino senza personalità, ma quello che mi stupisce sono i due sportivi, e non sono avversari, ma sono dei nemici. Le cose che ho detto per fortuna le ho dette davanti le telecamere a Guendalina. Clemente e Laura sono due opportunisti che di sportivo non hanno nulla».

«Io sto prendendo insulti da tutti - replica Blind - e mi sono anche rotto i cogl*oni. Da due settimane che prendo insulti e mi sono stufato. Cara Vladimir apri gli occhi»

