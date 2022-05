Isola 2022, Guendalina abbandona tra le lacrime dopo la scarcerazione dell'ex marito: «Una pugnalata al cuore»

di Ida Di Grazia

Isola 2022, Guendalina abbandona tra le lacrime dopo la scarcerazione dell'ex marito: «E' una pugnalata al cuore». A sorpresa la Tavassi, una delle favorite alla vittoria, come Alessandro Iannoni, a causa del prolungamento fino al 27 giugno, comunica la sua decisione di lasciare l'Isola durante la diretta del 23 maggio.

Durante la diretta di lunedì 23 maggio i naufraghi hanno comunicato se proseguire con il gioco e arrivare alla finale dell'Isola dei Famosi che è stata spostata al 27 giugno o se tornare a casa. La maggior parte dei concorrenti non ha esitato nemmeno un secondo, mentre a sorpresa due dei concorrenti più forti ha deciso di abbandonare il gioco.

Il primo è stato Alessandro, il figlio di Carmen Di Pietro, per tornare a studiare all'università. la seconda, anche qui un'altra sorpresa, è stata Guendalina (ad abbandonare anche Licia e Blind). La Tavassi ha parlato di problemi di famiglia e di bisogno di tornare dai propri figli.

«Mi viene da piangere davvero - dice Guendalina tra le lacrime - ma devo tornare a casa dai miei figli. Per me oggi era la finale. Ilary io e te avevamo parlato ho delle cose urgenti da risolvere, sarei voluta rimanere con tutto il cuore ma non posso proprio. Gaia compie anche 18 anni e non posso mancare. Il mio cuore rimarrebbe qui ma non posso, devo tornare dai miei figli. Arrivare fino a qui è un traguardo grandissimo, purtroppo avevo solo questo tempo. Non mi aspettavo di arrivare ad oggi, pensavo mi buttassero fuori dopo una settimana. Io avrei proseguito e sarei stata felice di continuare ma ho dei bambini che non posso lasciare in questo momento, è una pugnalata al cuore sapere che avevano prolungato e non potevo continuare. Sono felice per il programma, ma Ilary tu mi capisci da mamma, ma devo tornare dai miei figli» . Ovviamente sia Vladimir che Ilary provano a convincerla.

Guendalina fa intendere che alla base ci siano problemi più importanti forse riconducibili al fatto che l'ex marito Umberto D'Aponte, è uscito dal carcere proprio lunedì. D'Aponte era finito in galera lo scorso febbraio in seguito la denuncia per maltrattamenti fatta proprio da Guendalina.

La separazione tra i due era avvenuta nel 2021 con Guendalina che si mostrò con un occhio nero e qualche tempo dopo svelò che era colpa del suo ex che poi finì in carcere a febbraio.

