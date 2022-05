Isola 2022, diretta 23 maggio: Gennaro eliminato. Naufraghi in lacrime per l'addio di Alessandro

ISOLA 2022, LA DIRETTA DEL 23 MAGGIO SU LEGGO.IT

23.12 Ritorniamo all'esito del televoto, ad essere eliminato è Gennaro

23.05 Clip sul litigio tra Carmen e Gennaro

22.56 Il primo naufrago salvo è Luca, segue Roger

22.55 Televoto chiuso, in nomination Roger Balduino, Estefania Bernal, Gennaro Auletto e Luca Daffrè

22.48 Estefania: «Non ho creduto al suo pianto, Roger ammazzerebbe chiunque pur di arrivare in finale, non penso lui stia provando amore per me, lui pensa solo al gioco. Questo è il mio parere. Per me fa la vittima. Io non ho finto niente con lui, io ci credevo anche fuori, lui mi ha presa in giro pure quando è arrivata l'ex. Io sono affettuosa e parlo con i muri, tra me e Gennaro non c'è niente e lui non ci ha mai provato con me». Roger: «Io ho già detto tutto, quello che ho sentito dentro di me lo so solo io, in questi ultimi giorni ho provato a starle lontano per stare meglio»

22.46 La coppia Roger - Estefania fa discutere soprattutto dopo che è uscita la verità sulla "finta coppia". Con Roger che ha chiesto scusa

22.40 Alessandro ringrazia tra le lacrime, in particolare, Edoardo, Guendalina e Nicolas: «Mamma me la sono lasciata per ultima, oil rapporto che ho con lei avete imparato a conoscerlo. So che per te ora sarà un po' più difficile, ma ti voglio dire una cosa, anche se a 40 anni mi fidanzo, ti assicuro che da oggi fino alla fine dei miei giorni sei la donna più importante della mia vita

22.27 Alessandro: «Edo lo sai che vi dico tutto, non so se è una percezione che ho io qui, ma io veramente mi sento impotente davanto questa situazione, è uno schema mentale mio». La Blasi gli chiede di pensarci ancora

22.24 Alessandro parla con il suo migliore amico, Eduardo, che non condivide la sua scelta: «Sei entrato in punta di piedi in un mondo che non ti appartiene e nonostante tutto sei stato splendido e ti sei fatto valere. Le persone hanno amato come un ragazzo di 20 anni così gentile e onesti, sia così affiatato con la mamma. Sei Stra amato. La partita finisce quando l'arbitro fischia e tu sei sempre stato uno che non molla, mi farebbe piacere che tu portassi a termine questo compito. Per l'Università, ma davvero stai dicendo? Tu torni il 23 , il 24 già dai l'esame. Io sto venedo da te in Honduras e per farlo ho rinunciato a due esami e lo sa che invece per me non è semplice»

22.15 Carmen resta

22.13 Alessandro sceglie di abbandonare il gioco «Ringrazio l'Isola per questa opportunità, mi ero impegnato a mantenere la promessa di restare fino al 23 maggio, data in cui era stata stabilita la finale. Per motivi di studio, per l'Università mi è impossibile proseguire. Non è una scusa, ma è unicamente relativa all'Univesità, adesso è un problema che poi non so più gestire. Non frequento un'università normale, è interamente in inglese e devo rimettermi a studiare. Mi dovete credere, ci ho pensato giorno e notte. Sono cresciuto, ho fatto una crescita personale impressionante». Carmen: «Ci siamo confrontati, perchè lui è indietro di tre esami e lui fa esami interamente in inglese, io già sapevo questa decisione però non posso che appoggiare la sua decisione, perchè lo studio è importante e non me la sento di ostacolarlo. Mi ero prefissato e organizzato fino a fine maggio, un mese sembra una cavolata ma per me no. Ci ho pensato giorno e notte. Ora mi deco a quello che voglio fare» La Blasi e tutti dallo studio cercano di convincerlo a restare

22.11 Lory resta

22.10 Nicolas sceglie di restare, continua così il suo viaggio sull'Isola verso la vittoria finale

22.06 Clip sulla scelta dei naufraghi che ora scopriremo in diretta

22.04 Gli immuni di questa sera sono: Luca, Lory, Pamela, Marco, Guendalina ed Estefania

21.58 Lory , Nicolas e Guendalina non possono partecipare perchè infortunati. La spegazione di Guendalina: «Perchè l'altra volta ci ho rimesso una protesi»

21.52 Questa sera tutti i naufraghi sono a rischio, Carmen, leader in carica, dovrà dividere i naufraghi in due squadre per la prova apnea. Chi vince è immune

21.50 Collegamento con Alvin, acnhe se è partita nel bel mezzo del racconto la pubblicità

21.49 Ilary ricorda che c'è un televoto aperto tra Roger Balduino, Estefania Bernal, Gennaro Auletto e Luca Daffrè, uno di loro dovrà abbandonare la Palapa

21.46 Questa sera i naufraghi dovranno decidere se lasciare il gioco o proseguire fino alla finale del 27 giugno. La clip sul percorso dei concorrenti

21.41 Le anticipazioni dell'Isola dei Famosi 2022

La "strana coppia" dell'Isola formata da Carmen Di Pietro ed Edoardo Tavassi affronterà una prova divertente, in palio un dolce premio per tutti i naufraghi.

Uno tra Roger Balduino, Estefania Bernal, Gennaro Auletto e Luca Daffrè dovrà abbandonare la Palapa. Infine, spazio alle nuove nomination coordinate da Alvin. “L’Isola dei Famosi” sarà di nuovo in onda venerdì 27 maggio.

