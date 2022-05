Isola 2022, Luxuria sbotta contro Estefania: «Ci hai preso in giro». Lei non ci sta e attacca Roger

Isola 2022, Luxuria sbotta contro Estefania: «Ci hai preso in giro», la modella non ci sta «Roger ammazzerebbe pur di arrivare in finale». I naufraghi l'hanno già ribattezzata "Estefalsia" e "mentirosa", ma la modella ha dovuto fare i conti anche con Vladimir che l'ha attaccata durante la puntata di lunedì 23 maggio.

Nella scorsa puntata dell'Isola dei Famosi, Roger ha ammesso che la storia con Estefania era falsa, ed era nata da un'idea di Estefania. Roger si è scusato subito dopo con i naufraghi, la modella, invece non ha mai ammesso nulla. Questo comportamente non è piaciuto a Vladimir Luxuria che durante la puntata di lunedì 23 maggio è letteralmente sbottata.

«Vuoi farci credere che sia stato solo Roger a voler costruire questa cosa? - dice Luxuria - Perché non hai chiesto anche tu scusa al gruppo? Perchè farlo era anche come chiedere scusa a noi del pubblico a casa che avete preso in giro con questa fiction mal recitata».

«Non ho creduto al suo pianto - risponde Estefania - Roger ammazzerebbe chiunque pur di arrivare in finale, non penso lui stia provando amore per me, lui pensa solo al gioco. Questo è il mio parere. Per me fa la vittima. Io non ho finto niente con lui, io ci credevo anche fuori, lui mi ha presa in giro pure quando è arrivata l'ex».

