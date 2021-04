Isola 2021, Daniela Martani contro Francesca Lodo: «Non hai le pal*e di votare Gilles». Deve intervenire Ilary Blasi. L'ex isolana è stata in silenzio per tutta la dodicesima puntata, ma al momento delle nomination e dopo aver sentito che l'ex letterina dava il suo voto a Miryea è letteralmente esplosa.

Leggi anche > Isola 2021, Gilles rifiuta di baciare Francesca per la prova ricompensa. Ilary Blasi furiosa «E' tutta colpa tua»

Durante la diretta delle dodicesima puntata dell'Isola dei Famosi 2021, Gilles Rocca si è rifiutato di fare la prova ricompensa con Francesca Lodo che prevedeva un bacio in apnea e soprattutto metteva in palio gli spaghetti alla amatriciana.

La Lodo è furiosa e scoppia a piangere: «Non ho mai detto un ca**o, mi rode il cu*o, io ho fame. Non ce l'ho con Gilles». Gilles : «Non sono integro non ce la posso fare, provateci voi». La Blasi: «Mi dispiace ma te lo devo dire non ha senso».

Un motivo più che valito per mandare Gilles al televoto, ma al momento delle nomination Francesca Lodo fa il nome di Miryea. Disappunto da parte di tutti, ma chi ha avuto la reazione più estrema è stata Daniela Martani che ha iniziato a urlare dallo studio: «Francesca non vota Gilles perchè non ha le pa*le di votarlo, hai solo paura di uscire e di essere nominata».

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Aprile 2021, 08:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA