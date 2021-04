Isola 2021, Asia Argento attacca tutti per difendere Vera: «Sono quattro scappati di casa». Prima di scoprire di essere stata eliminata definitivamente, Vera ha ricevuto la sorpresa di una delle sue più care amiche, anzi, una sorella come l'ha definita in diretta durante la puntata di luned' 26 aprile.

leggi anche > Isola 2021, Giulia Salemi difende la mamma Fariba e si scaglia contro i naufraghi: «Si è superato il limite»

Super ospite della dodicesima puntata dell'Isola dei Famosi 2021 Asia Argento accorsa in aiuto della sua amica Vera Gemma. Le due, entrambe filie d'arte - Dario Argento e Giuliano Gemma sono i loro padri famosi - hanno parteciapto insieme anche a Pechino Express.

Prima di conoscere l'esito del televoto Vera ha avuto la possibilità di Parlare con Asia che l'ha rincuorata: «Sei già stata messa in un angolo, non farti mettere in crisi da questi quattro scappati di casa. Tu sei wonder woman, se poi un momento ti sgretoli, io non so come fai a stare in quella gabbia di lupi! Qualsiasi cosa combatti e ricordati chi sei».

Ma Asia Argento ne ha anche per i naufraghi e con la schiettezza che la contraddistingue ha fatto nomi e cognomi: «Avevo mandato un messaggio a Gilles Rocca per chiedergli di proteggere Vera, e poi... Awed è incommentabile perchè sembrano le scaramucce dei ragazzini. E' un bambino delle elementari, La cosa che mi dispiace di più è l'assoluta mancanza di solidarietà tra le donne».

Vera non supera la nomination contro Fariba e deve tornare ufficialemente in Italia. La sua avventura sull'Isola dei Famosi termina definitivamente ma a testa alta.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Aprile 2021, 08:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA