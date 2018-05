Simone Coccia non ha mai vinto un concorso di bellezza: «Si appropriò della fascia di un altro concorrente»

ROMA – In quest’edizione del, nonostante sia iniziata da poco, non sono mancati scandali e pettegolezzi. Tra fenomeni di bullismo, parolacce, espulsioni e relazioni interrotte in diretta, hanno fatto scalpore i messaggini hot mandati da uno dei concorrenti del reality,, fidanzato con la deputata Pd, e la coinquilina Lucia Bramieri.Sull’argomento è intervenuta la fidanzata del recluso: “Le trasmissioni come il Grande Fratello – ha spiegato in un’intervista a “Diva e donna” – vivono anche su questo: ci sta! Nulla di male. A me non interessano questi messaggi senza senso, vecchi”. La cosa infatti non ha sortito effetti: “Ho reagito con due grandi risate! Ai tempi Lucia Bramieri aveva rilasciato già interviste su questi messaggi. Ma io non intendo farmi condizionare la vita né dai pettegolezzi né dai giudizi degli altri. In questi anni molte persone hanno cercato visibilità chiamandoci in causa, spesso con storie costruite ad arte. Posso stare dietro a queste cose? No”.D’altronde segue poco il programma condotto da Barbara d’Urso: “La mia vita continua come sempre, molto lavoro - sono appena stata rieletta alla Camera - famiglia, amici, poco tempo per guardare la tv. Siamo due persone libere e autonome. Vivo a Roma quattro giorni alla settimana: io e Simone non passiamo il tempo a controllarci: Siamo spesso in viaggio ognuno per proprio conto”.