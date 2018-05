di Silvia Natella

Simone Coccia, il bagno hot con il Ken umano: «Ha tentato un approccio»

è ildi questa edizione del, ma negli ultimi giorni ha manifestato insofferenza all'interno della casa. Ha sfogato la tensione per la prova boicottata e l'avversione degli altri inquilini scoppiando in un pianto. A consolarlo c'era l'amicoA turbare il fidanzato dianche alcune vicende del passato mai del tutto risolte.L'euforia degli altri non lo ha contagiato, l'ex spogliarellista si è messo a piangere disperato. Alberto lo ha abbracciato e gli ha dato un consiglio: «Ti voglio bene, io sono sempre qua, nessuno ha torto e nessuno ha ragione, però ogni tanto l’orgoglio mettilo da parte».Il "Tarzan" di Viterbo si riferiva alla prova boicottata che ha fatto infuriare tutti i concorrenti scagliandoli contro Simone, il quale aveva detto no al Grande Fratello . Il finalista però ha rassicurato: «Sto cedendo psicologicamente, tu non c'entri, nessuno c'entra...».