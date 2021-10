Luigi Mastroianni, ex Uomini e Donne: «Vorrei entrare al GFVip. Sono un provocatore». Ospite a Rtl102.5 News nel programma "Trends&Celebrities" condotto da Francesco Fredella e Simone Palmieri, l'ex tronista ha parlato anche del suo nuovo amore Anna.

Luigi Mastroianni, classe 1994, è stao uno dei tronisti più amati di Uomini e Donne. Partito come corteggiatore, fu scelto da Sara Affi Fella e grazie a lui venne svelata la "truffa", messa in atto dalla ragazza ai danni del programma, venne preso da Maria de Filippi come corteggiatore nel 2019.

Luigi ha una nuova fidanza che con il mondo dello spettacolo non ha nulla a che fare, si chiama Anna, e che preferisce non stare sotto i riflettori. Durante la trasmissione di Rtl news "Trends&Celebrities", tra gli ospiti del programma c'eravamo anche noi di Leggo.it che abbiamo chiesto all'ex tronista se fossere vere le dichiarazioni di Andrea Zelletta fatte lo scorso anno, in cui diceva che Mastroianni era tra quelli ad aver fatto il provino per entrare nella casa del Grande Fratello Vip.

«Non so perchè Andrea, che è anche un mio amico, abbia detto così - risponde Mastroianni - lo scorso anno non ho fatto nessun provino. Io mi sono proposto per la prima volta quest'anno, però non vi nascondo che vorrei mettermi in gioco. Non ho mai fatto un provino fino ad ora, il pubblico ha conosciuto solo il mio lato sentimentale perchè era quello che richiedeva il format, però sono tanto altro e mi piacerebbe mostrarlo. Tanti aspetti del mio carattere non si sono mai visti, sembro serioso e impostato, ma ho un carattere molto giocherellone e sono un grande provocatore».

