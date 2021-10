GFVip, Federica, ex fidanzata di Manuel Bortuzzo, conquista tutti con la sua lettera. Sui social sognano un ritorno di fiamma. La storia tra i due è finita poco prima che Manuel entrasse nella casa, ma i loro rapporti sono rimasti più che amichevoli.



Federica, ex fidanzata di Manuel Bortuzzo ha scritto una bellissima lettera che è stata letta durante la diretta della settima puntata del Grande Fratello Vip. La dolcezza e la spontaneità di Federica ha conquistato, anche Manuel nel ascoltare le sue parole si commuove

«Ti scrivo perchè è vero che ci siamo lasciati - legge Federica - ma il nostro legame va oltre questo. Io ti conosco molto bene, ma cosa ti sta succedendo? Adesso guardandoti da casa non vedo più quella luce nei tuoi occhi, rimani sempre un gran fico ma non vedo più quel ragazzo autoironico che mi aveva fatto perdere la testa. Dove sei finito? Torna ad essere te stesso il Manuel che tutti amiamo e a cui sono legatissima.Tante persone hanno messo in discussione quello che c'è stato tra di noi, ma lo sappiamo io e te il resto non conta. Sorridi allarga le braccia e sappi che ti aspettiamo fuori il più tardi possibile».

Bortuzzo è molto felice :«Abbiamo un rapporto pulito, non me lo aspettavo ma mi ha fatto piacere. Chi mi ha vissuto fuori mi comprende. Le voglio ancora molto bene, abbiamo passato bellissimi momenti, poi abbiamo capito che non era la cosa più adatta a noi e siamo rimasti in questo rapporto. La dolcezza di federica ha conquistato i social che vorrebbero rivederli insieme.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Ottobre 2021, 00:07

