GFVip, Francesca Cipriani show: urla e lacrime per il mancato abbraccio al fidanzato. «Non c'è Covid»

GFVip, Francesca Cipriani show: urla e lacrime perchè non riesce ad abbracciare il fidanzato «Non c'è Covid». L'ex Pupa ha avuto la possibilità di incontrare in diretta il suo fidanzato Alessandro Rossi, ma prima Signorini le lancia qualche frecciatina che la mandano in tilt.

Francesca Cipriani fa Francesca Cipriani e le sue reazioni esagerate sono linfa di meme per i social. Quindi quando durante la diretta di lunedì sera del Grande fratello Vip, Signorini le ha comunicato che avrebbe finalemnte potuto incontrare il fidanzato, Alessandro Rossi, è iniziato il suo personalissimo show.

Immancabili le urla, le lacrime e la mancanza di respiro. La Cipriani esce fuori dalla porta rossa e nonostante il freeze implora Signorini di poter abbracciare il fidanzato «Fammello abbracciare e baciare, non c'è il Covid, Non ce l'ha nessuno». Il conduttore mette tra loro due bodyguard che fanno fatica a trattenerla e commenta: «Francesca questa l'abbiamo già sentita e non è il caso».

Tra le urla di Francesca Alessandro riesce comunque a parlarle e a dichiararle tutto il suo amore: «Mi manca tutto di te, le coccole, le carezze, però ti voglio dire che sono orgoglioso di te perché stai dimostrando di essere unica. Per me non sei solo un fisico bellismo, sei la migliore del mondo, nessuno lì ha il cuore che hai tu, mi manchi tantissimo».

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Ottobre 2021, 08:25

