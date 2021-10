GFVip, Giucas Casella conferma in diretta le sue storie omosessuali: «L'amore è libertà», ma nessun coming out. L'artista mentre chiacchierava con alcuni concorrenti ha fatto una rivelazione inaspettata parlando di una cosa "normalissima". L'argomento è stato approfondito durante la diretta di lunedì sera.

Leggi anche > GFVip, Federica, ex fidanzata di Manuel Bortuzzo, conquista tutti con la sua lettera. Sui social sognano un ritorno di fiamma

«Sono stato anche con un uomo, è successo, sì. Per me è normalissimo». Nei giorni scorsi Giucas Casella ha raccontato ai suoi compagni del Grande Fratello Vip delle sue storie passate parlando anche di storie omosessuali. In molti hanno pensato ad un coming out

«Mi ricordo in collegio, tra di noi, ma sarà successo anche a voi di farvi le pi**e, non c’è niente di male. Sarà capitato anche a voi donne. Ognuno è libero, per me è normalissimo tutto questo, poi ognuno si fa la sua strada. Non è che quando tu vai con un uomo sei omosessuale, ma a me è successo e se dovesse risuccedere mica dico di no».

Durante la diretta del GFVip Giucas Casella conferma tutto «Per me è normalissimo ed è stato bellissimo. L'amore è amore. Io purtroppo mi sdoppio facilmente, ma confermo tutto l'amore è libertà, meno male che ora tutto è cambiato. Erano incontri occasionali. Le mie storied'amore sono state tutte al femminile».

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Ottobre 2021, 00:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA