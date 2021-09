Grande Fratello Vip, Soleil Sorgè concorrente ufficiale: «Creare scompiglio è il suo mestiere!». Polemica social

Solei Sorgè è una concorrente del Grande Fratello Vip. Soleil Sorgè, già protagonista di “Uomini e donne” e “L’Isola dei Famosi”, è il terzo recluso ufficiale dopo la cantante lirica ed ex moglie di Pippo Baudo Katia Ricciarelli e l’ex tronista Sophie Codegoni: «Creare scompiglio – avverte l’account Instagram della trasmissione - è il suo mestiere!».

Grande Fratello Vip, Soleil Sorgè concorrente ufficiale

Le indiscrezioni vengono confermate, Soleil Sorgè sarà una concorrente del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Soleil Sorgè, showgirl e opinionista tv, ha partecipato a “Uomini e donne” di Maria De Filippi e l’Isola dei Famosi, dove ha conosciuto l’ex fidanzato Jeremias Rodriguez, fratello di Belen.

L’annuncio è stato dato dall’account ufficiale della trasmissione e sul post non mancano numerosi commenti di protesta per la notizia, dato che alcuni follower ritengono la futura gieffina “falsa” e “antipatica”. A difenderla ex reclusi come Giacomo Urtis, che ha siglato il suo intervento con due fiamme e Dayane Mello, che nella bacheca social si è apertamente schierata a favore di Soleil Sorgè: «Il mio amore più grande – ha scritto sul social - sarà la Rivelazione di questo programma non ci sarà uno uguale a lei. Ti amo con tutto il mio cuore».

