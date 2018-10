Grande Fratello Vip raddoppia? «Dalla prossima settimana puntata anche il giovedì. Ecco chi la condurrà»

Giovedì 18 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ilsi fa in due? Dalla prossima settimana l'appuntamento con il reality condotto dapotrebbe: oltre alla classica puntata del lunedì, ci sarebbe una puntata anche il giovedì sera. E nelle ultime ore sul web si sono rincorse voci su una possibileper la puntata del giovedì. Ecco di chi si tratta.I rumors vorrebbero al timone della puntata del giovedì. Notizia, questa, ancora non confermata. Chissà infatti seaccetterebbe di condividere la conduzione.In ogni caso, la programmazione Mediaset potrebbe variare per contenere. Se la notizia fosse confermata, infatti, la puntata del Gf Vip di giovedì prossimo si scontrerebbe con la fiction L'Allieva e con il primo live di X Factor. Staremo a vedere.