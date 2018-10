,

Giulia Salemi, spunta il video hot: a letto con un ragazzo durante un reality

si era portato anche un trolley, convinto di restare una notte intera nella Casa deledizione numero tre. A un anno dalla sua partecipazione al reality poteva essere colto da un momento di nostalgia, eppure qualcosa è andato storto: Malgioglio è tornato a casa sua dopo la diretta di lunedì.Molti telespettatori sono rimasti delusi perché si aspettavano un ritorno effettivo di "Regina Malgi". Il paroliere aveva davvero chiesto agli autori di rimanere qualche giorno nel programma, ma la produzione non ha accettato.a Casa Signorini ha spiegato che l'intenzione della produzione è stata quella di evitare "l'effetto dejavu", visto che Malgioglio è stato un grande protagonista dello scorso anno.Malgioglio può però ritenersi soddisfatto perché nell'ultimo anno ha rilanciato la sua popolarità. L'esperienza al Grande Fratello Vip è stata un trampolino di lancio per due dei suoi singoli. Nel corso della quarta puntata, che ha deluso anche per gli ascolti, Malgioglio ha solo potuto "rimproverare" gli attuali inquilini. A qualcuno ha detto che non ha personalità, mentre parole decisamente più forti sono state pronunciate nei confronti di Ivan Cattaneo, colpevole - a suo dire - di imitarlo.