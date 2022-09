GFVip, Pamela Prati umilia Antonella Fiordelisi: «Non è colpa mia se è trasparente»

Sono bastate solo due puntate e la rivalità tra le donne del Grande Fratello Vip è già alle stelle. In particolare Antonella Fiordelisi prova a mettere all'angolo Pamela Prati, ma la showgirl la "umilia" in diretta con una battuta tra gli applausi del pubblico.

Durante questi tre giorni di permanenza all'interno della casa del Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi ha stuzzicato spesso Pamela Prati e durante la diretta di giovedì sera ha affondato il colpo parlando con Alfonso Signorini: «Prima sta in disparte poi viene da tutti a chiedere cosa può fare, per me finge».

Le dichiarazioni della Fiordelisi nascono soprattutto perchè a detta dell'influencer la Prati prima della diretta le si è messa davanti senza preoccuparsi che ci fosse lei dietro. Pamela, che fino a quel momento non aveva proferito parola sferra il suo attacco e la umilia: «Amore non è colpa mia se sei trasparente».

Risate in studio e applausi da parte del conduttore che assegna la "vittoria" di questo primo match a Pamela Prati, mentre i vipponi pensano che a esagerare sia stata la Fiordelisi semplicemente per farsi notare

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Settembre 2022, 08:09

