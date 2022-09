Grande Fratello Vip, Pamela Prati parla di Mark Caltagirone: la confessione non convince. Social all'attacco: «Sta mentendo»

di Ida Di Grazia

Pamela Prati ha confermato durante la diretta della seconda puntata del Grande Fratello Vip di voler fare chiarezza una volta per tutte sul caso Mark Caltagirone. Alfonso Signorini annuncia che nel corso delle prossime puntate verranno mostrati dei documenti inediti, ma le parole della showgirl non convincono il pubblico sui social.

L'ingresso di Pamela Prati nella casa del Grande Fratello Vip non poteva passare inosservato. Se alcuni, come la Fiordelisi, la reputano finta e supponente, c'è chi come Cristina Quaranta prova a giustificarla: «Pamela sta facendo di tutto per cambiare, si sta mettendo in gioco»

Pamela Prati spiega a Signorini il perchè del suo rientro nella casa: «Ho pensato che dovevo sconfiggere le mie paure, come quella di tornare qui. Io vivo da sola per mia scelta da 5 anni, amo i miei spazi, la mia solitudine. All'inizio ero un po' a disagio ma mi sto ambientando».

Ma è proprio quest'ultima frase "Vivo da sola per mia scelta da 5 anni", che sui social crea scompiglio, perchè facendo due calcoli i conti non tornano. La sua presunta storia con Mark Caltagirone, quando raccontava di essere innamorata di quest'uomo fantasma e dei suoi figli Rebecca e Sebastian risale al 2019 ovvero tre anni fa.

Se la Prati è solo una vittima come dice di essere perchè parla di aver scelto di stare da sola da cinque anni? Iniziano a fioccare le prime bugie? Sui social l'attacco è inevitabile.

Pamela:“Sono sola da cinque anni”.

Mark, Rebecca e Sebastian in questo momento:#GFvip pic.twitter.com/tYXmZIXOWx — Ema 🗺️ 🇮🇹📍 (@EmyNo15) September 22, 2022

Cioè è sola per sua scelta da cinque anni e due anni fa però dice che doveva sposarsi con Mark? #gfvip pic.twitter.com/DabqKU3HuQ — bearbops ☀️ (@bearbops) September 22, 2022

