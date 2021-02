Grande Fratello Vip, diretta semifinale del 26 febbraio: televoto cruciale tra Rosalinda e Stefania. Questa sera eliminazione flash

di Ida Di Grazia

Grande Fratello Vip, diretta 26 febbraio: televoto cruciale tra Rosalinda e Stefania. Questa sera eliminazione flash. In prima serata su Canale 5 la semifinale del reality show che seguiremo come sempre minuto per minuto su Leggo.it.

La puntata del Grande Fratello Vip di lunedì si è chiusa con non poche polemiche che hanno lasciato strascichi per tutta la settimana. La scelta di Dayane di mandare al televoto Rosalinda – contro Stefania - ha infatti destato scalpore e alcuni “vipponi”, in particolare Tommaso, Stefania e la stessa Rosalinda non hanno nascosto il loro disappunto manifestandolo con veemenza.

Il televoto di stasera è quindi cruciale: solo una tra Rosalinda e Stefania resterà nella Casa. Entrambe inquiline della prima ora, entrambe protagoniste di questa edizione da record, la scelta del pubblico è importantissima e questa eliminazione, in ogni caso, pesa sulle dinamiche di gioco e sugli equilibri del loft di Cinecittà. Quello tra Rosalinda e Stefania non è l’unico televoto della serata. Infatti, sarà aperto anche un televoto flash per una seconda e decisiva eliminazione che spalancherà per qualcuno la Porta Rossa di uscita e per qualcun altro quella della finale di lunedì 1° marzo.

