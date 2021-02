di Ida Di Grazia

Grande Fratello Vip, puntata del 22 febbraio: Dayane tradisce Rosalinda e la manda in nomination con Stefania Orlando. Andrea Zenga eliminato. Dayane è la protagonista di questa quarantaduesima puntata che abbiamo seguito minuto per minuto su Leggo.it. Con lei si piange, ci si emoziona e si rimane di stucco. La modella brasiliana che ha dichiarato il suo amore per Adua, la condanna senza appello al televoto salvando la sua amica Samantha.

Grande Fratello Vip, la cronaca del 22 febbraio su Leggo.it

01.20 La quarataduesima puntata del Grande Fratello Vip termina qui. Appuntamento a venerdì 26 febbraio con la diretta di Leggo.it. Grazie per essere stati con noi.

01.14 Il televoto è aperto, il vip meno votato sarà eliminato nella puntata di venerdì. Rosalinda in lacrime. Dayane «Io e Rosalinda ci siamo allontanate. samantha in queste settimane c'è stata, se ho sbagliato ne pagherò le conseguenze»

01.12 La decisione di Dayane è duramente criticata dagli altri concorrenti come Tommaso Zorzi: «Hai dichiarato amore fino adesso, non osare mai più parlare e criticare me e il mio modo di intendere l'amicizia»

01.06 Stefania e Rosalinda ufficialmente al televoto

01.03 Pierpaolo tutela Andrea e quindi manda Stefania e Rosalinda. Tommaso manda Andrea e Samantha

00.59 Dayane "condanna" al televoto a sorpresa Rosalinda e Stefania, salvando Samantha

00.58 I finalisti devono scegliere quale coppia tra Andrea-Samantha e Stefania - Rosalinda mandare al televoto, inizia Dayane

00.55 Andrea Zenga in studio, Signorini gli mostra la percentuale del 7% «Non ti ha votato nemmeno tua mamma», scherza il conduttore

00.40 Signorini e i ragazzi del Grande Fratello Vip fanno uno scherzo a Tommaso Zorzi fingendo che la finale sia stata rimandata di un'altra settimana

00.28 Per coccolarla Alfonso le fa incontrare il fratello Juliano : «Ti meriti tutto il meglio del mondo, non devi sentirti in colpa per niente. Il mondo ti ama, ti amiamo tutti». Dayane: «L'unica cosa che vorrei è abbracciarti, però aspetto»

00.23 In settimana Dayane si è lasciata andare ad un altro sfogo sul suo stato d'animo: «Esco da questa casa con il cuore a pezzi... voglio morire. A volte chiudo gli occhi e vorrei non esserci più». Ad ascoltarla Pierpaolo.

00.17 Nuovo chiarimento tra Maria Teresa Ruta, Stefania e Tommaso

00.13 Signorini è ancora scosso per lo scherzo: «Io ho la fobie per i topi e le mucche»

00.12 Signorini non è molto chiaro, perchè a quanto pare anche la coppia formata dalla Orlando e da Rosalinda potrebbe andare in sfida

00.11 Andrea sceglie Samantha e vanno in sfida

00.06 Si parte con le nomination. Andrea Zelletta pesca il piramidale nero, dovrà puntare il dito contro una delle tre compagne per trascinarla in una possibile sfida al televoto.

00.05 Signorini si scusa con il pubblico: «Anche se è finto non mi è piaciuto lo scherzo»

00.04 al rientro dalla pubblicità scherzo per Alfonso Signorini un topo finto in passerella fa fuggire il conduttore dallo studio che urla «mandate la pubblicità»

23.56 Dallo studio Giulia Salemi: «Mi manchi da morire»

23.50 Sorpresa per Pierpaolo, in collegamento il nonno da Maratea

23.38 E' il momento del verdetto finale. Il vip che deve abbandonare la casa del grande Fratello è Andrea Zenga con il 7% delle preferenze

23.34 Prima del verdetto Signorini manda Tommaso a salutare Stefania

23.19 Stefania e Zenga salutano i compagni, uno tra loro abbandonerà ufficialmente la casa senza fare più rientro

23.13 Messaggio di supporto dei fratelli di Zenga, Fabio e Francesco

23.10 IL primo concorrente salvo è ... Samantha De Grenet

22.53 Stefania Orlando in mistery room, per lei c'è un video messaggio della mamma

22.51 Televoto chiuso

22.48 Zenga è spiazzato da quel "ti amo" detto da Rosalinda

Gf Vip, confessione d'amore di Dayane Mello a Rosalinda: «Io la amo davvero, ma non posso»

22.41 Dayane torna da Rosalinda: «Non finisci mai di stupirmi, io ti ripeto che il nostro è un amore e mi dispiace di non essere riuscita a capire quello che volevi farmi capire ma per me sei stata fondamentale. Io mi innamoro più della testa che del sesso e io in qualche modo ti ho amato e ti amo»

22.38 Signorini le chiede cosa vuol dire "non me la sento": «Io penso che per un momento quello che ho provato per lei è stato un amore vero, non gliel'ho detto prima, ho provato solo una volta con un'altra donna, ma non è sbocciato e non siamo andate oltre. Non avevo pensato ad una storia d'amore tra donne, se non è nata io non forzo. Io ho una figlia che i guarda, devo costruirmi una famiglia, ho fatto le mie esperienze e so quello che mi piace, per quello io ti dico che ho provato amore per questa donna».

22.36 Clip sul confessionale di Dayane «E' nato un amore tra noi due ma non è sbocciato per paura di... . Tra noi era amore non amicizia... è una cosa bella ma non me la sento»

22.27 Dayane in mistery room, fra poco scopriremo una confessione spiazzante

22.21 Dopo questo grande scontro tra Rosalinda e Dayane c' è stato un riavvicinamento, la modella brasiliana ha usato parole molto forti: «Voglio restare fuori dalla tua felicità perchè tu vivi l'amore io vivo la morte. Io il dolore lo sento tutto il giorno non voglio interferire nella sua vita. Io ho bisogno del mio spazio».

22.16 Dallo studio interviene Morra che ha rilasciato interviste in cui parla di strategie da parte di Rosalinda «Sei entrata dichiarando amore e fedeltà ed è successo altro, è un po' quello che è successo con me e Guenda, quando tu hai detto che c'era strategia»

22.10 «Io posso aver fatto degli errori - spiega Rosalinda - ma non per questo ho mai buttato fango su di lei. Io ho tutto il diritto di fare le mie nomination senza dover avere il suo consenso», «Se lei mi avesse detto provo questo - risponde Dayane - le avrei detto buttati, ma io ho sentito solo cose a pezzi e volevo proteggerla»

22.05 Dayane ha fatto una confessione sorprendente che ha spiazzato tutti. Intanto rivediamo la clip a partire dalla lite di venerdì tra Dayane e Rosalinda

21.57 Dayane sceglie Stefania, Pierpaolo - Samantha, Tommaso - Andrea Zenga.

21.54 I tre finalisti Tommaso, Pierpaolo e Dayane in mistery room, devono dare la loro preferenza sul vip al televoto questa sera che secondo loro dovrebbe uscire.

21.50 Si parte subito dalla crisi di Dayane dopo lo scontro con Rosalinda, ma per ora solo un piccolo riepilogo del conduttore

21.49 Antivigilia prima della finale di lunedì. Signorini entra in studio

21.46 161 giorni sono passati stasera è il momenro della verità. Le anticipazioni di Alfonso Signorini

Questa sera in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con la quarantaduesima puntata del Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini.

I tre finalisti Dayane, Pierpaolo e Tommaso sono chiamati a una “scelta” difficilissima. Lo stretto avvicinamento tra Rosalinda e Andrea Zenga ha turbato molto Dayane che ha manifestato palesemente il suo disappunto scontrandosi in maniera accesa e a più riprese con Rosalinda. Le ragazze però sono riuscite anche a chiarirsi. Samantha, Stefania e Andrea Zenga sono al televoto. Uno di loro, stasera, dovrà abbandonare la Casa di “Gf Vip”.

