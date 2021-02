Il crollo di Dayane Mello al Grande Fratello Vip: «Ho il cuore a pezzi, voglio morire». Signorini la consola con una sorpresa. La quarantaduesima puntata del reality show è stata particolarmente dura per la modella brasiliana che ha ammesso, per la prima volta, di amare realmente Rosalinda e allo stesso tempo di soffrire per la perdita del fratello.

Dopo la confessione d'amore nei confronti di Rosalinda, in settimana Dayane si è lasciata andare ad un altro sfogo sul suo stato d'animo: «Esco da questa casa con il cuore a pezzi... voglio morire. A volte chiudo gli occhi e vorrei non esserci più». Ad ascoltarla Pierpaolo.

Per coccolarla Alfonso le fa incontrare via skype il fratello Juliano : «Ti meriti tutto il meglio del mondo, non devi sentirti in colpa per niente. Il mondo ti ama, ti amiamo tutti». Dayane: «L'unica cosa che vorrei è abbracciarti, però aspetto». Il fratello le mostra il tatuaggio sul braccio che ha fatto in memoria del fratello e Dayane vuole replicarlo non appena uscirà fuori la casa.

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Febbraio 2021, 00:58

