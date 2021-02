di Ida Di Grazia

Grande Fratello Vip, la confessione d'amore di Dayane nei confronti di Rosalinda: «Io la amo davvero, ma non posso». Dopo litigi e riappacificamenti, durante la diretta della quarantaduesima puntata è uscita tutta la verità sui sentimenti che la modella brasiliana prova realmente per Rosalinda.

DAYANE-ROSALINDA: AMORE

Durante un confessionale, Dayane ha messo a nudo tutti i suoi sentimenti nei confronti di Rosalinda. Durante la diretta della puntata di lunedì del Grande fratello Vip, Rosalinda ha avuto modo, per la prima volta, di ascoltare quelle parole.

«E' nato un amore tra noi due ma non è sbocciato per paura di... - ha raccontato Dayane - . Tra noi era amore non amicizia... è una cosa bella ma non me la sento». Signorini le chiede cosa vuol dire "non me la sento": «Io penso che per un momento quello che ho provato per lei è stato un amore vero, non gliel'ho detto prima, ho provato solo una volta con un'altra donna, ma non è sbocciato e non siamo andate oltre. Non avevo pensato ad una storia d'amore tra donne, se non è nata io non forzo. Io ho una figlia che mi guarda, devo costruirmi una famiglia, ho fatto le mie esperienze e so quello che mi piace, per quello io ti dico che ho provato amore per questa donna».

Dayane torna da Rosalinda: «Non finisci mai di stupirmi, io ti ripeto che il nostro è un amore e mi dispiace di non essere riuscita a capire quello che volevi farmi capire ma per me sei stata fondamentale. Io mi innamoro più della testa che del sesso e io in qualche modo ti ho amato e ti amo».

