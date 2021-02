Grande fratello Vip, diretta 5 febbraio: tutti insieme per Dayane Mello . Un grave lutto ha colpito la modella brasiliana che ha deciso di restare nella casa.C'è grande attesa per la trentasettesima puntata che seguiremo come sempre minuto per minuto su Leggo.it.

GRANDE FRATELLO VIP, LA DIRETTA DEL 5 FEBBRAIO SU LEGGO.IT

22.48 Samantha de Grenet, come Maria teresa è questa sera in nominatio. C'è una sorpersa anche per lei. Il padre Mario

22.41 Si volta pagina. Maria Teresa Ruta riceve un video messaggio del suo ex marito Amedeo Goria

22.27 Nella stanza degli abbracci Dayane riceve la visita di Simona, la mamma di Stefano: «Non sei sola fuori sciocca»

22.16 Ancora una sorpesa per Dayane, c'è un video della figlia.

22.02 Dayane in passerella per ricevere una sorpresa. Tutti gli ex concorrenti di questa edizioni sono lì per lei. E' un momento davvero molto intenso «Sono grata di tutto quello che sta accadendo nella mia vita, non perdete più tempo nelle cose banali, il tempo non torna più indietro, grazie per essere parte di questa storia. Il Grande fratello mi ha permesso di ricominciare»

21.59 «Mi sento un po' persa ma amata, se non avessi avuto i miei amici qui nella casa non ce l'avrei fatta. Quando mi hanno dato la notizia non ho potuto abbracciare nessuno, sono voluta tornare nella casa proprio per riceverli», dice Dayane

21.57 L'applauso del pubblico per Dayane, Signorini è commosso

21.50 Alfonso Signorini in studio racconta cosa è accaduto «Dayane ha scelto per il momento di vivere il suo dolore all'interno della casa e noi rispettiamo la sua scelta». Solo qualche giornon fa Dayane aveva sognato proprio i suoi due fratelli ed erano felici. Rivediamo la clip

21.45 Le anticipaizoni di Alfonso Signorini. Al centro della puntata il dolore di Dayane Mello dovuto alla scomparsa improvvisa del fratello, morto in un incidente stradale a soli 26 anni. Ma questa sarà anche la serata di Andrea Zenga e forse Zelletta riuscirà a dire ti voglio bene a suo padre Carmine

Quella di questa sera saràuna puntata davvero speciale. La morte improvvisa del fratello di Dayane ha sconvolto le vite degli inquilini della casa del Grande Fratello Vip. Chissa come verrà trattato l'argomento da Alfonso Signorini che nei giorni scorsi è entrato nella casa proprio per confortare Dayane in questo momento tremendo di dolore.

Ma the show must go one e in nomination questa sera ci sono Samantha De Grenet e Maria Teresa Ruta, anche se no è prevista l'uscita, la più votata andrà in nomination diretta.

