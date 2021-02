di Ida Di Grazia

Carlotta Dell'Isola eliminata al Grande Fratello Vip riceve la proposta di matrimonio dal suo Nello. Gli ex concorrenti di Temptation Island finalmente convoleranno a nozze. La concorrente romana dopo un percorso un po' anonimo all'interno della casa esce comunque da vincitrice.

Carlotta Dell'Isola e Nello Sorrentino sono stati una coppia molto amata a Temptation Island, e c'era dunque una grande aspettativa sul percorso della bionda romana all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Sarà forse per "colpa" delle personalità più forti degli altri Vip, ma Carlotta non è spiccata e nella puntata di lunedì 1 febbraio è stata eliminata al televoto alla sua prima nomination.

Per Carlotta però c'è in palio una vittoria ancora più grande perchè ha ricevuto in diretta una proposta di matrimonio dal suo Nello. Fuori dalla casa ad attenderla c'è una distesa di palloncini a forma di cuore. Entra Nello «Amore sei bellissima, voglio che tu sia la donna della mia vita... Dici sempre che non ti faccio le sorprese e adesso davanti a tutti ti chiedo ... mi vuoi sposare?». Carlotta urla sì, «Mi volevo mettere in ginocchio ma non posso, quindi lo rifarò». Nello è emozionato, tanto da impappinarsi ed essere al limite della bestemmia: «Appena esci è tutto pronto, ho preso casa per noi due!».

