Dayane Mello racconta il suo dolore con un sorriso struggente: «Non perdete tempo per le banalità. Mi sento persa ma amata». La modella brasiliana, nonostante il gravissimo lutto che l'ha colpita ha mostrato durante la diretta della puntata di venerdì 5 febbraio una forza e una dignità incredibile.

La trentasettesima puntata del Grande Fratello è interamente dedicata a Dayane Mello che nei giorni scorsi ha perso il fratello Lucas in un incidente stradale. Oltre ai ragazzi nella casa Dayane sta ricevendo gradissime dimostrazioni di affetto dai fan all'esterno, da Alfonso Signorini che le ha dedicato delle bellissime parole e dagli ex concorrenti del Grande Fratello Vip.

Le parole di Dayane ai concorrenti del Frande Fratello Vip

Durante la diretta Dayane è uscita fuori dalla casa, per lei ci sono in passerella tutti gli ex concorrenti di questa edizione. E' un momento davvero molto intenso «Sono grata di tutto quello che sta accadendo nella mia vita, non perdete più tempo nelle cose banali, andate avanti con le cose che contano. Il tempo non torna più indietro, grazie per essere parte di questa storia. Il Grande fratello mi ha permesso di ricominciare».

«Mi sento un po' persa ma amata, se non avessi avuto i miei amici qui nella casa non ce l'avrei fatta. Quando mi hanno dato la notizia non ho potuto abbracciare nessuno, sono voluta tornare nella casa proprio per riceverli», dice Dayane

