GF Vip, Alessandro Cecchi Paone e le avances a Fabio Basile: carezze sul polpaccio

Federica Sciarelli e la sua ferita in onda a Chi l'ha visto?

Giovedì 1 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ChePaone abbia un debole per il judokaè noto: che il lottatore si lasci accarezzare dal conduttore televisivo invece è una novità dell'ultima ora del Grande Fratello Vip. Nella puntata del 31 ottobre infatti, come si vede anche in questo video , non sono passate inosservate le carezze che Cecchi Paone ha fatto alla gamba sinistra del lottatore italiano, passando dai soli complimenti alle azioni concrete.Mentre erano seduti vicini per il pranzo, complice la gamba appoggiata sulla sua sedia da parte di Fabio Basile, ecco "l'attacco" di Alessandro Cecchi Paone. E il lottatore non sembra essere infastidito dalle attenzioni ricevute.