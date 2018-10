Che ha fatto la #Sciarelli è nera vicino al naso, vicino all’occhio👀 — Ely (@ElisaPax) 31 ottobre 2018

Ma la #sciarelli ha una botta sul naso ? #chilhavisto — Galileo (@galileo_specola) 31 ottobre 2018

È mercoledì sera e la diretta dicomincia puntualmente come tutte le settimane, ma sin da subito i telespettatori notano qualcosa che non va inSul suo volto c'è un segno ben visibile, un ematoma. Ed è la stessaa rassicurare il pubblico sulle sue condizioni.«Volevo dire - spiega in una pausa tra un caso e l'altro - che ho una ferita sulla faccia. Non è un problema del trucco, sono qui con voi, ma abbiate pazienza. Fra qualche mese, ma speriamo prima, guarirà. Il mio truccatore è bravissimo, non è un difetto del televisore. Sono venuta perché se non lo avessi fatto tutti avrebbero detto "che fine ha fatto la Sciarelli"?»Non si conosce l'entità o la causa della ferita, ma sui social è subito una rincorsa a indovinare la ragione per la quale mostri un livido così evidente. La giornalista è uno dei volti femminili più seguiti e stimati del piccolo schermo italiano ed è al timone di Chi l'ha Visto? da molti anni.