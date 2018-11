Kim Kardashian, sexy angelo per Halloween. La foto fa impazzire Instagram

Giovedì 1 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Halloween è per tradizione la festa dei mostri, degli zombie e dei diavoli infernali. E qualche volta si vede anche qualche personaggio vestito da angelo, come: la moglie del cantante Kanye West ha deciso, per la festa del 31 ottobre, una mise molto particolare, come si vede nello scatto che ha pubblicato lei stessa sul suo account Instagram.Tacco altissimo, gambe filiformi e intimo minimale che lascia ben poco all'immaginazione dei suoi followers, il tutto con un paio di enormi ali da angelo, che spiccano ancora di più accanto alla dorata carnagione di Kim K.