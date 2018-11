Gemitaiz, l'inedito "Rollin" alla vigilia del "Paradise lost club tour"

Giovedì 1 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dopo l’uscita nei giorni scorsi del video di “Chiamate Perse” , dedicato a Michael Jackson e la cui traccia è contenuta nell’ultimo disco di inediti “” (Tanta Roba Label/Universal Music Italia), venerdì 2 novembretorna con “”, brano inedito che arriva alla vigilia dell’atteso “Paradise lost club tour”, in partenza il 9 novembre dal Teatro della Concordia di Venaria Reale.“Rollin’”, di Gemitaiz & Mixer T, apre un nuovo capitolo della carriera del rapper romano, un grande classico per chi da sempre lo segue il mixtape “QVC8”, ottavo capitolo della saga ormai cult sul web.Organizzato da Magellano Concerti in collaborazione con Tanta Roba Label e Shining Production, il tour nei club sarà l’occasione per GEMITAIZ di far saltare i suoi fan al ritmo dei suoi successi e presentare per la prima volta live il nuovo inedito!Questi gli appuntamenti live già annunciati:9 NOVEMBRE – VENARIA REALE (TO) – TEATRO DELLA CONCORDIA (SOLD OUT)10 NOVEMBRE – BOLOGNA – ESTRAGON15 NOVEMBRE – FIRENZE – OBIHALL16 NOVEMBRE – NAPOLI – CASA DELLA MUSICA18 NOVEMBRE – BARI – DEMODÈ23 NOVEMBRE – ROMA – ATLANTICO LIVE (SOLD OUT)24 NOVEMBRE – ROMA – ATLANTICO LIVE (SOLD OUT)25 NOVEMBRE – ROMA – ATLANTICO LIVE (SOLD OUT)28 NOVEMBRE – MILANO – ALCATRAZ (SOLD OUT)29 NOVEMBRE – MILANO – ALCATRAZ1 DICEMBRE – PADOVA – GRAN TEATRO GEOX7 DICEMBRE – MOSCIANO SANT’ANGELO (TE) – PIN UP8 DICEMBRE – NONANTOLA (MO) – VOX CLUBRADIO 105 è la radio ufficiale del club tour. I biglietti sono disponibili su Ticketone.it e nei punti vendita abituali.L’album “DAVIDE” è stato al primo posto della classifica dei dischi più venduti nelle prime due settimane dalla sua uscita! Questa la tracklist:1 – “Paradise Lost” (prod. Mixer T)2 – “Fuori” (prod. Mixer T)3 – “Oro e Argento” (prod. Mixer T)4 – “Tanta Roba Anthem” feat. Guè Pequeno (prod. Mixer T)5 – “Keanu Reeves” feat. Achille Lauro (prod. Ombra, Dub.Io, Kang Brulée)6 – “Un Giro Con Noi” (prod. Frenetik & Orang3)7 – “Pezzo Trap” feat. Fabri Fibra (prod. Mixer T)8 – “Davide” feat. Coez (prod. Frenetik & Orang3)9 – “Chiamate Perse” (prod. Boston George)10 - “Holy Grail” feat. MadMan (prod. Don Joe & Super Ape)11 - “Diverso” (prod. Il Tre)12 – “Questa Qua” (prod. Tantu Beats)13 – “Alaska” feat. Priestess (prod. Ombra, PK)14 – “Lo Sai Che Ci Penso” (prod. Polezsky)15 – “Buonanotte” (prod. Frenetik & Orang3)