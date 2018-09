Mercoledì 26 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lasenza freni aldove, ripresa 24 ore su 24, ha dato ili. Il momento cruciale è andato in onda su Mediaset Extra dove gli inquilini sono ripresi in ogni momento dalle 9 alle 6.Parlando con Valerio Merola la Marchesa, nota per i suoi atteggiamenti da vera nobil donna, ha deciso di dargli il suo numero. I due sembrano essere entrati in sintonia e probabilmente hanno intenzione di coltivare il rapporto nato anche dopo il reality, ma ora tutta Italia sa come contattare la Marchesa Daniela, non solo Merola. Il numero, detto in modo chiaro, sembra corrispondere proprio al suo e dopo la sua uscita potrebbe avere a questo punto qualche messaggio a cui pensare.Una distrazione, una dimenticanza, certo che in questo modo il suo telefono è diventato infuocato per le chiamate e i messaggi ricevuti. A tal riguardo è stato necessario prendere provvedimenti: sull’immagine del profilo di WhatsApp c’è una foto di lei in compagnia della figlia con la seguente didascalia: “Per tutta la durata del GfVip il telefono sarà gestito dalla figlia Lucrezia”.