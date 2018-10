Grande Fratello Vip choc, c'è un topo nella Casa: gira nelle camere da letto​

Lunedì 29 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La settima puntata delche stiamo seguendo in diretta su Leggo.it si sta rivelando carica di tensioni. Dopo i litigi in settimana tra Elia e Francesco Monte che spara a zero sulla neo coppiaInterpellato da Ilary Blasi,spiega perchè nei giorni scorsi si sia scagliato contro Elia e in difesa di Monte: «quando uno dice a un tarantino sei un tarantino, a meno che tu non sia scemo è un atto di razzismo. Se non capisce che è razzista è un cretino». Elia: «io posso chiedere ancora una volta scusa se sono nato in Veneto, ma il razzista è lui».Signorini chiede a Jane «Pensi mai a tuo figlio?» e l'attrice risponde: «Io penso a mio figlio tutti i giorni, prima di entrare mi ha detto 'mamma sii te stessa', ed è quello che sto facendo. Secondo me Alessandro Cecchi Paone dovrebbe farsi i fatti suoi». Cecchi Paone «trovo orribile che una madre si sbaciucchi così,ed ho un'altra educazione. Una persona che non risolve prima a casa con suo figlio e il suo compagno prima, non mi piace e non ci parlo». Elia prende la parola: «io in confessionale più volte ho detto quanto ci tenessi, che la situazione è delicata, ma io i sentimenti non li metto in pausa e non riesco a fermarmi, detto ciò mi sto trattenendo per quanto possibile. Mi dispiace per la persona che è fuori e non vorrei essere al suo posto, ma se mi comporto così è perchè ho avuto il la per farlo».Jane va in confessionale: «so per certo che le modalità di quello che sta succedendo sono sbagliate , e mi dispiace per questo. Ma con la persona che sta fuori dalla casa ci voglio parlare fuori di qui». Ilary mostra a Jane il post che il fidanzato,Gianmarco Amicarelli, ha scritto su Instagram: “Non si finisce mai di conoscere una persona, anche se poi alla fine tutti ci dimostriamo per quello che siamo. Ognuno di noi farà i conti con se stesso. Non ho intenzione, per ora, di parlare del privato a differenza di altri che stanno facendo della propria vita uno show facendo soffrire NOI che siamo a casa! Io cammino a testa alta”. «Non voglio che mio figlio soffra, ma io sono me stessa come mi ha detto lui. In molte occasioni si è dimostrato grande e maturo e sono sicura che anche questa volta capirà».