Grande Fratello Vip, ascolti in picchiata: arriva Maria De Filippi opinionista

alper arginare la fuga di spettatori? Quest’anno, nonostante la roboante partecipazione di Fabrizio Corona, l’arrivo di nuovi concorrenti e la ricerca di dinamiche fra i reclusi, il reality Mediaset condotto da Ilary Blasi affiancata da Alfonso Signorini non riesce a raggiungere i risultati di audience delle scorse edizioni.Il cast da una parte non brilla e, a parte i turbamenti delle ultime ore, durante le puntate si è assistito alle solite questioni trite e ritrite, con tanto di ribellione da parte di Francesco Monte per l’ennesima parentesi su Cecilia Rodriguez, poi rimesso al suo posto dal rimprovero di Signorini.L’arrivo di Maria De Filippi, regina degli ascolti, sarebbe una boccata d’aria non indifferente per l’agonizzante reality, secondo quanto fa sapere Riccardo Signoretti, direttore di “Nuovo” dal suo account social: “GF VIP - scrive sul social - arriva Maria De Filippi come opinionista salva ascolti?”.