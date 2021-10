GFVip, Nicola Pisu in lacrime per l'incontro con la mamma Patrizia Mirigliani: «Mi hai salvato la vita, grazie». Madre e figlio dopo anni di sofferenza si sono ritrovati, e le parole dette dall'uno e dall'latra durante la diretta della sesta puntata. sono state molto emozionanti.

leggi anche > Bufera al GFVip, Signorini difende quasi con le lacrime Soleil: «Scene orribili». Ainette è una furia

L'incontro tra Patrizia Mirigliani e Nicola Pisu, durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip, è stato tra i più emozionanti di questa edizione. La patron di Miss Italia ha avuto la possibilità di incontrare il figlio e parlare con lui a cuore aperto. (Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

Dopo undici anni di sofferenza finalmente Nicola ha vinto la sua battaglia contro la droga anche grazie alla mamma che in un enorme atto d'amore l'ha denunciato per salvarlo.

«Quando hai raccontato della denuncia ai ragazzi nella casa - dice la Mirigliani - hai liberato me e te da quel dolore. Quando sono andata quel giorno in commissariato era perchè volevo salvarti, ho fatto una cosa che una mamma non vorrebbe mai fare. Io sarà sempre con te, voglio combattere con te. Gli errori si fanno però oggi vedo un filo di speranza, ti vedo che stai cambiando, ti seguo tanto. Quando mi chiedi "mamma cosa sono per te?", Nicola sei un figlio. Malgrado il bullismo che hai subito a scuola, oggi siamo qui e siamo uno di fronte all'altro a sperare in una rinascita, sono orgogliosa di questa tua resistenza, perchè hai avuto tanta paura e timidezza perchè sei troppo sincero e onesto. Oggi stai dando una grande prova a me e soprattutto a tuo padre che forse avrebbe dovuto occuparsi più di te. Piangere fa bene, hai il diritto di raccontarti».

«Mamma mi sei mancata tanto» dice Nicola piangendo «Spero di continuare perchè qui sto bene, mi fa bene stare qui. Grazie per avermi salvato la vita». Anche la Mirigliani in lacrime.

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Ottobre 2021, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA