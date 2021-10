Piero Neri dichiara in diretta al GFVip tutto il suo amore per Raffaella Fico: «E' il mio presente. Mi ha salvato la vita»

Piero Neri dichiara in diretta la GFVip tutto il suo amore per Raffaella Fico: «E' il mio presente. Mi ha salvato la vita». Dopo le urla nella casa arriva un po' di docezza. Nonostante le dichiarazioni rilasciate dall'ex fidanzata dell'imprenditore la neo coppia è inossidabile.

L'ex fidanzata di Piero Neri attuale compagno di Raffaella Fico ha rilasciato un'intervista molto velenosa. Signorini mostra alla fico durante la diretta del Grande fratello Vip di venerdì sera l'intervista su Chi in cui la donna dice che Piero è ancora innamorato di lei «Mi ha detto che mi avrebbe voluto sposare e fare dei figli. Questa estate anche in Sardegna»

La Fico non tradisce alcuna emozione e risponde senza problemi: «So di questa storia, so anch'io che lei doveva raggiungerlo in Sardegna, ma c'è stato un episodio che non posso mezionare. Piero ci credeva, ci ha provato e riprovato ma ha dovuto chiudere questa storia. Ci sono momenti in cui ci sente un po' soli e si cerca dall'altro lato persone per compagnia, ma non è amore. Lui ne ha parlato molto bene nonostante tutto, però la relazione era già finita, in Sardegna ci voleva riprovare ma non è mai stata una relazione stabile. Mi meraviglio come questa ragazza abbia aspettato ora per fare l'intervista».

Per Raffaella c'è una bella sorpresa in giardino arriva Piero che le fa una bellissima dichiarazione d'amore: «Non ti vedo da un mese, ho la sensazione di un primo appuntamento ma con milioni di persone, non è il massimo ma era l'unica possibilità».

Piero non vuole commentare della sua storia passata «Deve restare nel passato, Raffaella è il mio presente... chi non la sposerebbe? Sta dando una prova incredibile, non è solo una bellissima ragazza, ma è elegante, delicata, non dice mai una parola fuori posto, è una bella persona. Io mi sono innamorato subito, ho rischiato di morire, perchè ero rimasto impigliato in una cima sotto lo scafo, non se n'era accorto nessuno, solo lei che mi ha visto e si è messa a urlare, ero esanime. Sette punti di sutura, due costole incrinate. Mi ha salvato la vita».

