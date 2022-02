Gf Vip, da Delia Duran un altro colpo di scena: «Lascio la Casa. Volevo solo capire alcune cose»

Delia Duran al Grande Fratello Vip regala l’ennesimo colpo di scena. Nonostante la grande attenzione che gli è riservata durante le dirette, e nonostante sia la preferita del pubblico battendo cavalli di razza come Soleil, Delia ha annunciato che ha intenzione di abbandonare il gioco: «Lascio la casa - ha fatto sapere ai coinquilini - volevo solo capire alcune cose».

Delia Duran (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

GFVip, Delia Duran l’annuncio inaspettato: «Lascio la casa»

Dopo l’ultima diretta del Grande Fratello Vip Delia Duran, preferita dal pubblico contro Soleil, ha deciso di lasciare la casa. L’annuncio è stata fatto dalla stessa concorrente alla coinquilina Manila Nazzaro, che le è stata molto vicino sin dal giorno del suo ingresso nel reality: «Voglio andare via da qui – ha spiegato - la mia vita è fuori. Io qui volevo capire soltanto alcune cose e queste tre settimane sono state meravigliose perché ho capito molto. Ho compreso di amarmi e che devo essere più forte. Ci sono riuscita, il mio compito era questo. Stare qui è stato un regalo, ma mi basta così. Non ce la faccio a stare qui. Devo andare amore». Delia ha già in mente chi vorrebbe vedere sul podio del reality: «Io voglio che la finalista sia tu, oppure Davide... Ringrazio tutti di cuore, per me è stata un’emozione fortissima».

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Febbraio 2022, 14:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA