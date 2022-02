Gf Vip, Katia Ricciarelli gela Delia Duran: «Con Alex non è amore libero, ma sesso libero»

Trentanovesima puntata del Gf Vip, «l'amore è uno zingaro vuole la sua libertà». Ecco le parole d'apertura al reality di Alfonso Signorini che per questa settimana andrà in onda solo stasera. Uno stop al secondo appuntamento settimanale allo show per evitare lo scontro del festival di sanremo 2022, in onda da domani al 5 febbraio su Rai 1. La settimana è stata ricca di colpi di scena nella soap Delia Duran, Soleil Sorge e Alex Belli. La modella venezuelana infatti si è tolta l'anello segno dell'amore con suo marito e lo ha dato a Manila. «Un gesto che non è piaciuto neanche alla mamma», spiega Alex dallo studio. Poi sabato la venezuelana si è avvicinata al nuovo entrato Gianluca Costantino. «Il fatto che sia finita nelle braccia di un altro non è nulla di strano basta che beva 2-3 bicchieri, questa è Delia» nessun problema per l'attore.

Gf Vip, Delia senza freni

Pochi giorni fa Delia ha fatto un gesto che ha lasciato spiazzati tutti: si è sfilata l'anello di matrimonio, perchè dentro il Gf Vip la modella vuole essere una donna libera. «Sono stanca di questi giochi psicologici che Alex sta facendo nei miei confronti. Si è rotta la fiducia, abbiamo caratteri diversi e non ho la capacità di esprimermi ma sono arrivata al limite», con queste parole la moglie di Belli mette la parola fine al suo matrimonio. È riuscita a confrontarsi con Manila e Miriana sulla questione e la Duran sembra aver trovato le forze per dire basta al Game. «Un gesto che non è piaciuto neanche alla mamma», appare dispiaciuto l'ex di centovetrine.

Complice un dj set, la venezuelana si è poi avvicinata al nuoco vippone Gianluca Costantino. Balli scatenati con un succinto abito che nel frattempo era diventato completamente trasparante e lasciava ben poco all'immaginazione, Delia è senza freni e nella casa tutti commentano l'accaduto. «Sta facendo la stessa cosa che Alex ha fatto con lei», Sophie è sconvolta e Soleil non ha dubbi: «lei ha finalmente avuto l'illuminazione divina e ha deciso di finirla così, un gesto da brividi e penoso» e aggiunge: «Imbarazzante il suo atteggiamento». Ma secondo l'influencer la moglie di Belli, che lei chiama Dolores come le protagoniste nelle migliori soap sudamericane, se ne pentirà: «No sono certa, game over»

Game Over

Stavolta il game Over lo ha detto Delia e Alex dallo studio può solo intervenire: «Stai attenta ai gesti che fai, in queste settimane hai avuto persone (come la caldonazzo, la nazzaro) che ti sono state vicine ma tu devi avere la tua strada. il gesto che hai fatto ha fatto male a tutti, anche a tua madre. Il nostro è un amore libero»

I balli sensuali

Il conduttore torna a parlare dei balli sensuali di delia e le chiede spiegazioni: «A volte questo umore altalenante mi porta ad avere degli atteggiamenti un po’ particolari, perché nascondo il dolore e la sofferenza perché non voglio essere soltanto la Delia che piange sempre, perché non so questa. Io voglio far conoscere la Delia allegra, solare, perché sono questa», spiega lei. Signorini però vuole sapere cosa ne pensa Katia Ricciarelli

Le parole di Katia

«Quello con Alex non è amore libero ma sesso libero» pungente e ghiacciato l'intervento del soprano che ha poi aggiunto, «Io non ho mai giudicato questo, a me, contenuto a parte che sono rimasta allibita perché non me l’aspettavo e perché fuori dal mio modo di essere, perché io ho amato tanto, sono stata sposata ma non mi è mai venuto in mente di fare l’amore libero, ma non mi interessa! Ciò che mi ha sorpresa è il fatto di dirlo con una naturalezza davanti a milioni di persone». Ma Delia vuole spiegarsi meglio: «Ma questa sono io, ognuno ha la modalità di dire, di parlare, di vivere la vita. Io rispetto la modalità di Katia, io sono una donna ambigua, un poco complessa…»

